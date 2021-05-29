زواج بوريس جونسون في مراسم غير معلنة

المصدر: رويترز

ذكرت صحيفة صن أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تزوج خطيبته كاري سيموندس في مراسم غير معلنة بكاتدرائية وستمنستر اليوم.

ورفضت متحدثة باسم مكتب جونسون في داونينج ستريت التعليق على التقارير.

وقالت الصحيفة إن الضيوف تلقوا دعوات في اللحظة الأخيرة إلى الحفل وسط لندن. وأضافت أن حتى كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.

وتقتصر حفلات الزفاف في إنجلترا حالياً على 30 شخصاً بسبب قيود مكافحة كوفيد 19.

كان جونسون (56 عاماً) وسيموندس (33 عاماً) قد أعلنا خطبتهما العام الماضي.

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