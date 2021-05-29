مقتل 4 أشخاص على الأقل في انفجار قنبلة في حافلة صغيرة بأفغانستان

المصدر: د ب أ

ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم السبت أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا، إثر انفجار قنبلة في حافلة صغيرة، كانت تقل طلابا ومحاضرين جامعيين في إقليم باروان شمال أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، طارق عريان إن 11 شخصا آخرين أصيبوا في الانفجار، الذي وقع في مدينة شاريكار، عاصمة الإقليم.

وأضاف أن الحافلة الصغيرة كانت تقل محاضرين من جامعة "البيروني" التي تقع في إقليم كابيسا المجاور.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتنشط حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في أفغانستان.



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