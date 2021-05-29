الحكومة الأمريكية تسعى لرفض دعوى قضائية ضد ترامب

المصدر: رويترز

قالت صحيفة واشنطن بوست إن وزارة العدل الأمريكية طلبت يوم الجمعة من قاضٍ اتحادي رفض دعوى قضائية تم رفعها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب ووزير العدل السابق وليام بار ومسؤولين آخرين بشأن التصدي بقوة ضد محتجين سلميين خلال مظاهرة عند البيت الأبيض العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن محامي وزارة العدل قولهم إنه ينبغي اعتبار ترامب والمسؤولين الأمريكيين الآخرين محصنين من الدعاوى المدنية بشأن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة لحماية الرئيس وتأمين تحركاته.

ورفع هذه الدعوى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجماعات أخرى بسبب أسلوب التعامل مع المتظاهرين خلال مظاهرة ضد العنصرية ووحشية الشرطة في أول يونيو 2020، في أعقاب وفاة المواطن الأسود جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما في منيابوليس بعد أن جثا رجل شرطة أبيض على رقبته لأكثر من تسع دقائق.

واستهدفت الدعوى إصدار أمر يعلن أن ترامب ومسؤولين آخرين انتهكوا الحقوق الدستورية للمتظاهرين.

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