الإعصار ياس يشرد أكثر من 150 ألفا في الهند

المصدر: رويترز

قال مسؤولون اليوم الخميس إن أكثر من 150 ألفا أصبحوا بلا مأوى بسبب الدمار الذي خلفه الإعصار (ياس) القوي الذي تسبب في ارتفاع حاد للأمواج في شرق الهند وبنجلادش بينما تسبب الهطول الغزير للأمطار في عرقله جهود الإغاثة في بعض المناطق الساحلية المنخفضة.

وقُتل خمسة أشخاص على الأقل في الدولتين بعد أن تحرك الإعصار ياس متوغلا في اليابسة من خليج البنغال أمس الأربعاء محملا برياح وصلت سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة، ودافعا بأمواج عالية في ولاية البنغال الغربية في الهند وفي بنجلادش المجاورة.

وقال مسؤولون هنود إن العاصفة ضعفت وتحولت إلى منخفض جوي بعد أن وصلت إلى الساحل، لكن أمطارا غزيرة هطلت على أجزاء من البنغال الغربية كما غمرت مياه البحر من جديد بعض القرى الساحلية اليوم الخميس.

وقال بانكيم هزرا الوزير في ولاية البنغال الغربية لرويترز "أعمال الإصلاح ستكون صعبة ما لم يتحسن الطقس".

وأضاف أن 25 ألف منزل على الأقل في دلتا سونداربانس في البنغال الغربية، والتي تمتد أيضا إلى داخل بنجلادش، قد دُمرت مما أسفر عن تشريد 150 ألفا في تقديرات أولية.

وجاء الإعصار بعد أيام من عاصفة أخرى اجتاحت الهند في وقت تعاني فيه البلاد موجة ثانية فتاكة من فيروس كورونا شكلت ضغطا هائلا على نظامها الصحي.

ولجأ حوالي 500 ألف نسمة إلى مخيمات إيواء بالبنغال الغربية وقال المسؤولون إنهم اتخذوا خطوات للحد من احتمال انتشار الفيروس.

وقال الدكتور إندرانيل بارجي المسؤول الطبي بمنطقة جوسابا لرويترز "ملاجئ الإيواء من الفيضانات بها غرف حجر صحي لمن تظهر عليهم أعراض كوفيد-19 مثل ارتفاع درجة الحرارة واحتقان الزور وآلام الجسم".

وفي بنجلادش تحدثت السلطات عن أمطار غزيرة غمرت قرى. وقال مسؤول في وكالة إدارة الكوارث إن ثلاثة لقوا مصرعهم، اثنين غرقا وثالثا أصابته شجرة لدى سقوطها.

وقال هومايوم كبير، المسؤول بمنطقة كولنا الساحلية، "لم أر قط موجة مد ترتفع لهذا المستوى.. أغرقت قرى كثيرة وجرفت منازل، وتقطعت السبل بكثيرين".

أما نيبال، فتتأهب لفيضانات في سهولها وانهيارات أرضية في تلالها مع هطول أمطار غزيرة منذ أمس الأربعاء يتوقع أن تستمر حتى السبت.

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