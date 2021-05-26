زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب شرقي تركيا

المصدر: د ب أ

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الأربعاء ولاية أرزنجان شرقي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع في قضاء "أوتلوق بالي" بالولاية في تمام الساعة 0037 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 34ر7 كيلومترات.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، لم ترد أنباء على الفور عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999 ، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

كما وقع في نهاية أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز