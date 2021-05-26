بايدن: لا طائل من عقوبات "نورد ستريم 2"

المصدر: د ب أ

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء إن العقوبات المفروضة لمنع الانتهاء من خط أنابيب نورد ستريم 2 الألماني الروسي كان من شأنها أن تأتي بنتائج عكسية.

وأضاف بايدن أنه عارض المشروع منذ البداية، لكن فرض عقوبات الآن بعد أن أوشك المشروع على الانتهاء سيكون "له نتائج عكسية من حيث علاقاتنا الأوروبية"، وفقا لتقرير صحفي للبيت الأبيض.

وأشار بايدن إلى أن حلفاء واشنطن في أوروبا يعرفون موقفه من هذه المسألة.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أحجمت رسميا عن فرض عقوبات على الشركة التي تشرف على إنتاج خط أنابيب الغاز المثير للجدل الأسبوع الماضي.

وأرسلت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا إلى الكونغرس قالت فيه إنه من المصلحة الوطنية الأمريكية الإحجام عن الإجراءات العقابية ضد شركة "نورد ستريم 2 " ومقرها سويسرا ورئيسها التنفيذي الألماني ماتياس وارنيغ، وكذلك أربعة آخرين من مسؤولي الشركة.

ويتعرض خط الأنابيب الذي يربط بين روسيا وألمانيا منذ سنوات لانتقادات شديدة من واشنطن وبعض دول شرق أوروبا، التي تعتقد أنه سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على إمدادات الطاقة الروسية.

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