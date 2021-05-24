أمريكا تفرض قيوداً على المساعدات لإثيوبيا بسبب إقليم تيغراي

المصدر: رويترز

قالت الحكومة الأمريكية أمس الأحد إنها فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الفظائع في إقليم تيغراي، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، موضحا "هذا وقت تحرك المجتمع الدولي".

وقتل آلاف واضطر مئات آلاف آخرون على النزوح عن ديارهم في إقليم تيغراي منذ نوفمبر.

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