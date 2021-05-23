روسيا تسلم صربيا دبابات ومركبات استطلاع

المصدر: د ب أ

سلمت روسيا صربيا عددا من الدبابات القتالية المحدثة طراز تي 72 إم إس ومركبات مدرعة للاستطلاع والدوريات.

ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فورمين قوله اليوم الأحد خلال مراسم التسليم في مدينة نيس الصربية إن هذه المساعدة التقنية العسكرية من شأنها أن تعزز القدرات القتالية للجيش الصربي.

وأضاف فورمين أن التقنية العسكرية ستدعم الجيش الصربي في حماية "سيادة وسلامة البلاد"، مشيرا إلى أن روسيا ستواصل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع صربيا وكذلك في تحديث القوات المسلحة الصربية.

ولم يفصح فورمين عن عدد المركبات التي تم تسليمها إلى صربيا.

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