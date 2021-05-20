مقتل 15 مدنياً في هجوم مسلح ببوركينافاسو

المصدر: د ب أ

أكد مسؤولون أمس الأربعاء أن مسلحين مجهولين فتحوا النار وقتلوا 15 مدنيا في معمودية في بوركينافاسو.

وقال الحاكم الإقليمي فى بيان إن الهجوم وقع الليلة قبل الماضية بقرية في شمال البلاد.

ولم يتضح تحديدا من نفذ إطلاق النار ودوافعه.

وتقع بوركينافاسو في منطقة الساحل، حيث تنشط جماعات إرهابية عدة، أعلن بعضها ولاءه لتنظيمي القاعدة وداعش.

وتشهد بوركينافاسو زيادة كبيرة في الهجمات الإرهابية منذ العام 2015.

وقتل رجل أيرلندي واثنين من الإسبان في هجوم على قافلة عسكرية في نهاية أبريل.

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