دخل كمالا هاريس أكثر 3 مرات من بايدن

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت تقارير لشبكة "CNBC" إن الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن ربحا 607336 دولارًا في العام 2020، وفقًا لإقرارهما الضريبي الذي تم إصداره مؤخرًا، وهو انخفاض كبير عن أرباحهما للعام 2019".

في الوقت نفسه، دفع الزوجان 157،414 دولارا أمريكيا كضريبة دخل فدرالية مع معدل ضريبة فعال بنسبة 25.9%.

بالإضافة إلى الضرائب الفيدرالية، دفع بايدن ضرائب لولاية ديلاوير (نحو 29000 دولار) وولاية فيرجينيا (443 دولارًا).

كما تبرع الزعيم الأمريكي والسيدة الأولى بمبلغ 30704 دولارات للأعمال الخيرية.

ومن المثير للاهتمام أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وزوجها دوغ إهمهوف حصلا على 1،695،225 دولارا في العام 2020؛ أي ما يقرب من 3 مرات أكثر من بايدن وزوجته.

كما دفعت هاريس وزوجها 125 ألف دولار كضريبة دخل في كاليفورنيا و57 ألف دولار في مقاطعة كولومبيا.

بالإضافة إلى ذلك، تبرع الزوجان بمبلغ 27000 دولار للجمعيات الخيرية.

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