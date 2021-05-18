ولاية أمريكية تبيح الإعدام رمياً بالرصاص

المصدر: د ب أ

أدخلت ولاية ساوث كارولينا الرمي بالرصاص ضمن أساليب الإعدام في الولاية الأمريكية وسط نقص في أدوية الحقن القاتلة.

وقال الحاكم الجمهوري هنرى ماكماستر أمس الاثنين: "في عطلة نهاية الأسبوع وقعت تشريعا ليصبح قانونا يسمح للولاية بتنفيذ حكم بالإعدام".

وكان مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد قد صوتا الأسبوع الماضي على مشروع القانون الذي سيطلب من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام أن يختاروا الموت إما رميا بالرصاص أو الكرسي الكهربائي إذا لم تكن أدوية الحقن متوفرة.

يشار إلى أن ولاية ساوث كارولينا لم تعدم أي سجين منذ عقد، بعد أن اضطرت إلى تأجيل تنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام بسبب نقص أدوية الحقن القاتلة في جميع أنحاء البلاد.

وفي فبراير، أصبحت ولاية فرجينيا أول ولاية في جنوب الولايات المتحدة توقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وتتراجع عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تغير الرأي العام، فضلا عن الصعوبات المتزايدة في الحصول على المواد اللازمة للحقن القاتلة.

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