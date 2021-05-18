ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوياته منذ 4 شهور

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات أمس الاثنين ارتفاعا جديدا للجلسة الثالثة على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 4 أشهر، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الدولار وأسعار الأسهم.

وتحول المستثمرون عن الأدوات الأعلى مخاطرة وعادوا إلى الذهب كملاذ استثماري من جديد مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بعض الدول الآسيوية وارتفاع معدلات التضخم.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات أمس بنسبة 19ر0% عن مستواه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل 16ر90 نقطة. كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب أمس بمقدار 50ر29 دولار؛ أي بنسبة 6ر1% تقريبا إلى 60ر1867 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ 7 يناير الماضي.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 909ر0 دولار إلى 274ر28 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0570ر0 دولار إلى 7115ر4 دولار للرطل تسليم يوليو المقبل.

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