تهديدات بوجود قنابل في مدارس روسية

المصدر: د ب أ

تلقت عدة مدارس تهديدات مجهولة بوجود قنابل، بعد إطلاق النار الذي شهدته مدرسة في مدينة قازان الروسية وأسفر عن تسعة قتلى.

وأعلنت إدارة المدينة، أمس، إخلاء عدة مدارس في المدينة (720 كيلومتراً شرق موسكو)، وتحدثت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن 15 مبنى.

وبحسب السلطات، لم يتم العثور على أي عبوات ناسفة أثناء تفتيش المدارس المشار إليها.

ولم يتضح في البداية ما إذا كانت هناك صلة للتهديدات بالهجوم على المدرسة يوم الثلاثاء الماضي.

واضطرت الشرطة الروسية إلى التحقيق في مثل هذه التهديدات ضد المباني العامة أو الطائرات لسنوات.

وحتى الآن، وفقاً للتقارير الرسمية، لم يتمكن المحققون من معرفة من يقف وراء التهديدات.

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