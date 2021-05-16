ممثلو الادعاء في بريطانيا وأمريكا يحققون في احتيال بمركز طبي

المصدر: د ب أ

يحقق ممثلو الادعاء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في الاحتيال المزعوم بشركة "إن إم سي" (المركز الطبي الجديد) التي كانت تابعة لمؤشر فوتسي 100، حسبما ذكرت صحيفة التايمز أمس.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، أن مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في بريطانيا ووزارة العدل الأمريكية من بين وكالات إنفاذ القانون التي تحقق في انهيار شركة تقديم الرعاية الصحية.

وتلقت شركة "ألفاريز آند مارشال"، القائمة على (المركز الطبي الجديد)، طلباً للحصول على معلومات من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ورفض متحدث باسم لجنة الأوراق المالية التعليق على مصلحة الادعاء في الأمر.

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