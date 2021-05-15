روسيا تدرج أمريكا والتشيك على قائمة الدول غير الصديقة

المصدر: د ب أ

أدرجت الحكومة الروسية الولايات المتحدة وجمهورية التشيك على قائمة جديدة من "الدول الأجنبية غير الصديقة"، والتي تم نشرها في موسكو الجمعة.

ويترجم هذا التصنيف إلى فرض قيود على البعثات الدبلوماسية لكلا البلدين، منها على سبيل المثال، ما يتعلق بتوظيف موظفين يحملون جوازات سفر روسية.

ولا تضم القائمة أي دول أخرى. وتم إعدادها بناء على أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين.

ولا يزال يتم السماح لجمهورية التشيك بتوظيف 19 مواطنا روسيا، وفقا للقائمة، بينما قد لا يتم السماح للولايات المتحدة بتوظيف أي روسي.

كانت الخارجية الروسية من قبل قد فرضت عقوبات على بعثات البلدين، في خضم سلسلة من عمليات الطرد المتبادلة.

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