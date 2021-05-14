تعيين رئيس وزراء جديد في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

اختير رسمياً وزير الداخلية السابق لكوريا الجنوبية كيم بو كيوم رئيس وزراء جديداً للبلاد، حيث تلقى خطاب التعيين من الرئيس مون جاي إن اليوم.

ووفقاً للمكتب الرئاسي، طلب مون من كيم التصدي للتداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا والتعافي الاقتصادي.

ولا يعد تغيير رئيس الوزراء في منتصف الفترة التشريعية أمراً غير عادي في كوريا الجنوبية، فهي دولة تعتمد النظام الرئاسي الذي تكون فيه معظم السلطات التنفيذية بيد الرئيس.

ويخلف كيم رئيس الوزراء السابق تشونج سي كيون، الذي تقدم باستقالته الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يخوض انتخابات الرئاسة المقررة في مارس العام المقبل.

ولن يسمح لمون بإعادة انتخابه بعد توليه السلطة لمدة 5 سنوات.

وصوتت الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية "البرلمان" لمصلحة تعيين كيم يوم أمس.

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