هبوط مسبار صيني على المريخ خلال الأيام المقبلة

المصدر: د ب أ

أعلنت وكالة الفضاء الصينية، اليوم، أن الصين تتنافس كي تصبح الدولة الثانية فقط التي تنجح في إنزال مركبة استكشاف فضائية على المريخ، حيث من المقرر أن يحاول مسبارها "تيانوين-1" الهبوط على الكوكب في الفترة بين السبت إلى الأربعاء المقبلين.

كان المسبار "تيانوين-1" قد أقلع من الأرض في 23 يوليو الماضي، ووصل إلى مدار الكوكب الأحمر في فبراير.

والرحلة واحدة من أكثر الرحلات تعقيداً التي تباشرها الصين على الإطلاق، وتمثل عملية الهبوط تحدياً هائلاً، حيث إن المريخ له غلاف جوي خاص به بخلاف القمر.

وبقيامها بأول هبوط على المريخ، تريد الصين، قوة الفضاء الجديدة، اللحاق بالولايات المتحدة، التي أرسلت بالفعل العديد من أجهزة البحث لاستكشاف الكوكب.

وتوسعت بكين بشكل مستمر في برنامجها الفضائي على مدى السنوات القليلة الماضية، ولديها مهمات وبعثات مزمعة للعقود المقبلة.

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