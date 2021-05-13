انخفاض أسعار النفط 3%

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة اليوم الخميس مع تفاقم أزمة فيروس كورونا في الهند وإعادة تشغيل خط أنابيب رئيسي لنقل الوقود بالولايات المتحدة، مما أوقف موجة صعود دفعت الخام لذروة ثمانية أسابيع بعد توقعات لانتعاش الطلب العالمي في وقت لاحق من العام.

ختم خام برنت الجلسة منخفضا 2.27 دولار بما يعادل 3.3 بالمئة عند 67.04 دولار للبرميل، بعد أن صعد واحدا بالمئة أمس الأربعاء. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 2.26 دولار أو 3.4 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.82 دولار للبرميل، بعد صعوده 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

شهد كلا خامي القياس أكبر تراجعاته اليومية بالنسبة المئوية منذ أوائل نيسان.

تعرضت الأسعار لضغوط وسط صعود في السلع الأولية عموما ونقص بالأيدي العاملة وبيانات لأسعار المستهلكين أقوى من المتوقع كثيرا هذا الأسبوع أججت مخاوف التضخم بما قد يجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة.

عادة ما يعزز رفع الفائدة الدولار الأمريكي، وهو ما يضغط بدوره على أسعار النفط بجعله الخام أعلى تكلفة لحملة العملات الأخرى.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا، "تراجعت أسعار الخام تراجعا مطردا مع ضغط المستثمرين على زر التوقف في دورة الإقبال على تداول السلع الأولية.

"مخاوف التضخم أثارت قلق بعض المستثمرين مما دفعهم إلى البيع لجني بعض الأرباح في تداولاتهم بسوق الطاقة."



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز