رئيس بيلاروس يضع خطة لانتقال السلطة إذا تم اغتياله

المصدر: د ب أ

وضع رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو خطة لنقل سلطاته غير المحدودة تقريبا إلى دائرة مترابطة من المسؤولين في حالة اغتياله، حيث يعاني وهو يمضي العقد الثالث له في السلطة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه وفقا لمرسوم جديد وقَّعه لوكاشينكو، فإنه في حالة اغتيال الرئيس أو وفاته في حادث عنيف، تخضع البلاد مؤقتا لحكم مجلس الأمن، وهو هيئة تضم 20 شخصا من كبار المسؤولين الحكوميين، وكثير منهم لديهم خلفية في الأجهزة الأمنية والجيش.

وفي الشهر الماضي، اتهمت بيلاروس (روسيا البيضاء) وروسيا الولايات المتحدة بدعمها سرا لمؤامرة انقلابية مزعومة ضد لوكاشينكو. ووفقا لروايات من الرئيس ووسائل إعلام مملوكة للدولة، فقد اشتملت المؤامرة على قتله هو وأبنائه، وإيقاف تشغيل شبكة الكهرباء، وتنظيم غزو بسيارات دفع رباعي مسلحة بالرشاشات من ليتوانيا المجاورة. ونفت السلطات الأمريكية هذه الاتهامات.

واجه لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة منذ عام 1994، مقاومة شعبية غير مسبوقة لإعادة انتخابه لولاية سادسة في أغسطس الماضي. ومع تلاشي الاحتجاجات إلى حد كبير بعد اعتقال أكثر من 30 ألف اشخص وفرار الآلاف من البلاد، يبحث الآن عن طرق لدعم الاقتصاد المتدهور.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات البتروكيماويات المملوكة للدولة الشهر الماضي، وقالت شركة ترانس نفط الروسية إنها سوف تخفض شحناتها من النفط الخام إلى الجمهورية السوفيتية السابقة بمقدار النصف في مايو.

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