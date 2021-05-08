مصرع 7 أشخاص بانهيارات جليدية في جبال الألب

المصدر: د ب أ

لقي سبعة أشخاص حتفهم في جبال الألب الفرنسية بعد انهيارات جليدية في موقعين مختلفين.

وأعلنت المقاطعة المحلية، اليوم، أن انهياراً جليدياً وقع بالقرب من بلدة فالوار في سافوي وأصاب مجموعتين من الأشخاص ما أسفر عن مقتل أربعة.

واستعان رجال الإنقاذ بطائرتي هليكوبتر وكلاب مدربة لمساعدة ضحايا الانهيار الجليدي الذي وقع بالقرب من ممر جاليبييه الجبلي.

وداهم انهيار جليدي آخر عدداً من المتنزهين بالقرب من جبل مونت بوري، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 3800 متر، جنوب بورسانت موريس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم.

وحث رئيس الإدارة المحلية للمقاطعة باسكال بولوت السكان والمتنزهين على توخي أقصى درجات الحذر والحيطة، حيث من المتوقع حدوث انهيارات جليدية غداً.

وحذرت السلطات مراراً من انهيارات جليدية في المنطقة الجبلية.

وقُتل عدة أشخاص بالفعل في انهيارات جليدية في جبال الألب الفرنسية في الأسابيع الماضية.

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