أساس جديد لحظر الوشم على جسم أفراد الشرطة الألمانية

المصدر: د ب أ

وافق مجلس الولايات الألمانية "بوندسرات"، الجمعة، على إجراء إصلاحي ينظم حجم وشكل الوشم الذي يرسمه بعض أفراد الشرطة على أجسامهم بصورة أوضح.

وجاء ذلك بمناسبة فصل رجل شرطة من برلين من عمله بعد وضعه وشما مخالفا للدستور.

وأكدت المحكمة الإدارية الاتحادية شرعية فصل رجل الشرطة، لكنها دعت إلى وضع تنظيم قانوني أكثر وضوحا، كما يشير القانون الجديد إلى حمل الرموز الدينية، الأمر الذي أثار قلق النساء المحجبات.

وقال وزير الثقافة في ولاية تورينجن، بنيامين إيمانويل هوف (حزب اليسار) إنه من وجهة نظره كان من الضروري إجراء نقاش اجتماعي أوسع نطاقا.

وأضاف الوزير: "لا يمكنني الحديث عن التنوع وفي نفس الوقت أقول إن بعض الرموز الدينية غير ممكنة"، ومن وجهة نظر الاتحاد فمثل هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، كما قال الوزير.

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