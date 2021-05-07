الصين تستبعد أن يسبب حطام صاروخها ضرراً

المصدر: رويترز

قال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إن معظم حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن نطاق السيطرة ومتوقع سقوطه في مكان غير معلوم على الأرض ستحترق عند دخول الغلاف الجوي ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر.

كانت صحيفة جلوبال تايمز الصينية قد ذكرت يوم الأربعاء أن حطام الصاروخ لونج مارش 5 بي، الذي أَرسل جزءا من محطة فضاء مرتقبة إلى المدار في الأسبوع الماضي، سيسقط على الأرجح في مياه دولية، وسط مخاوف من أن يسبب ضررا عندما يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض.

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