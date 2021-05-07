مقتل أكثر من 50 شخصاً في صراع قيرغيزستان وطاجيكستان

المصدر: د ب أ

قتل 55 شخصا في الاشتباكات الأخيرة بين قوات من قيرغيزستان وطاجيكستان، وفقا لبيانات رسمية صدرت أمس الخميس.

وقالت السلطات الطاجيكية إن 19 شخصا قتلوا وأصيب 89.

وقالت قرغيزستان إن 36 شخصا قتلوا وأصيب 189.

وألقى كل من الطرفين باللوم على الآخر في اندلاع الاشتباكات الأسبوع الماضي على الموارد المائية المحتدم منذ عقود.

واستقر الوضع في أعقاب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات يوم الأحد الماضي.

واندلعت أحدث أعمال العنف عندما أراد الطاجيك تثبيت كاميرا للمراقبة بالقرب من نظام توزيع المياه.

وتقع البقعة المعنية في منطقة تسيطر عليها قرغيزستان. وتضم هذه البقعة قناة مائية تغذي خزانا للمياه يعتبر أحد أهم مصادر المياه للسكان في منطقة باتكين، لكن طاجيكستان تطالب بالاستفادة من هذه المياه، مستشهدة بخرائط قديمة.

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، نالت الجمهوريتان الواقعتان في آسيا الوسطى استقلالهما في عام 1991. إلا أن النزاعات، على طول الحدود الممتدة بينهما على طول 1000 كيلومتر، شائعة.

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