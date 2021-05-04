وفاة موظفة بالسفارة السويسرية في إيران إثر سقوطها من ارتفاع شاهق

المصدر: رويترز

ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن موظفة كبيرة بالسفارة السويسرية في طهران توفيت اليوم الثلاثاء إثر سقوطها من مبنى مرتفع تسكنه في شمال العاصمة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن متحدث باسم أجهزة الطوارئ قوله إن الموظفة تبلغ من العمر 51 عاما.

وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن مراسلها إن الموظفة هي ثاني أكبر مسؤول بالسفارة السويسرية وكانت تعيش في الطابق رقم 18 بالمبنى وذكرت أنها تبلغ من العمر 52 عاما.

ولم يورد أي من التقريرين تفاصيل أخرى عن ملابسات وفاتها.

وتمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران.

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