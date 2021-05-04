قتلى ومصابين في انهيار جسر بمكسيكو لحظة مرور قطار مترو عليه

المصدر: رويترز

قالت السلطات في المكسيك إن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 70 عندما انهار جزء من جسر علوي لقطارات أنفاق العاصمة مكسيكو سيتي ليل الاثنين.

وعرضت قناة تلفزيون محلية لقطات لانهيار الجسر فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل.

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى بثتها قنوات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي طواقم الطوارئ الطبية ورجال الإطفاء في موقع الحادث وهم يمشطون المكان بحثا عن ناجين.

انهيار جسر في #مكسيكو لحظة مرور قطار مترو عليهhttps://t.co/m00NeJm315#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/v72lmGtUJo

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 4, 2021

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