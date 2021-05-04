الإرهاب يغتال أكثر من 12 شخصاً في نيجيريا

المصدر: رويترز

قالت أربعة مصادر لرويترز إن إرهابيين قتلوا أكثر من 12 شخصا بينهم سبعة جنود في هجوم بشمال شرق نيجيريا.

وأضافت المصادر أن الإرهابيين وصلوا إلى منطقة أجيري بولاية بورنو على متن دراجات نارية وقتلوا ضابطا بالجيش وستة جنود.

وقالت المصادر إن المهاجمين قتلوا أيضا ستة مدنيين وأحرقوا عددا من المباني السكنية واستولوا على مقتنيات ثمينة.

وقال الجيش في بيان إن القوات صدت الهجوم لكن المسلحين قتلوا بعض السكان واثنين من العسكريين.

وتصاعدت الهجمات التي يشنها الإرهابيون في شمال شرق نيجيريا في الأشهر الأخيرة، حيث قُتل عشرات الجنود ونزح آلاف النيجيريين.

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