مقتل 16 شخصاً بهجوم سيارة مفخخة في أفغانستان

المصدر: د ب أ

لقي ما لا يقل عن 16 شخصاً حتفهم في انفجار قوي بسيارة مفخخة استهدف داراً للضيافة في وسط أفغانستان أمس، مع مخاوف من وجود المزيد تحت الأنقاض.

وقال مسؤول الصحة في إقليم لوجار، سيد نجيبي، إن الانفجار، الذي وقع بدار للضيافة في عاصمة الإقليم بولي إي علم، أسفر عن إصابة 65 آخرين على الأقل. وذكرت تقارير أن أطفالاً بين الضحايا.

وأضاف أن من بين الجرحى 11 على الأقل في حالة حرجة، وتم نقلهم إلى العاصمة كابول لتلقي العلاج.

وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 مقتل 573 مدنياً وجرح 1210 بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان.

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