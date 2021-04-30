اتفاق قرغيزستان وطاجيكستان على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية

المصدر: د ب أ

اتفق ممثلو قرغيزستان وطاجيكستان على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية بين البلدين ومواصلة المفاوضات من أجل استقرار الوضع في هذه المناطق.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية القرغيزية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أكي برس" القرغيزية اليوم الجمعة.

واتفق ممثلو الجانبين في بيان تم التوقيع عليه عقب المحادثات على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية لإقليم باتكين بقيرغيزستان، ومنطقة صغد في طاجيكستان بداية من الساعة 30ؤ7 مساء أمس الخميس بتوقيت بيشكيك (الساعة 30ر6 مساءً بتوقيت دوشنبة)، ونقل القوات والمعدات والمركبات العسكرية من المناطق الحدودية في منطقة باتكين ومنطقة صغد إلى مراكز عملها.

كما اتفق الجانبان على مواصلة عملية التفاوض حول استقرار الوضع في المناطق الحدودية لإقليم باتكين ومنطقة صغد.

كان ثلاثة أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم أمس الخميس في واحدة من أخطر أعمال العنف على الحدود بين البلدين منذ سنوات.

وذكرت التقارير أنه تم إضرام النيران في عدد من المنازل، وتعزيز القوات على الحدود، وتم إجلاء قرابة 850 من سكان قرى قرغيزية على الحدود إلى مواقع أكثر أمنا.

واندلعت أحدث أعمال العنف بسبب قيام الطاجيك بنصب إحدى كاميرات المراقبة أمس الأول الأربعاء. وطالب حرس الحدود القرغيزي بالقرب من قرية كوك تاش بوقف هذا العمل، ثم شارك السكان المحليون من البلدين برشق الحجارة.

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