حريق يودي بحياة 4 مرضى بمستشفى غرب الهند

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء وفاة أربعة مرضى عقب اندلاع حريق بمستشفى خاص بولاية ماهاراشترا بغرب الهند.

وهذا يعد رابع حادث يقع في مستشفى خلال الأسابيع الأخيرة في ماهاراشترا، الأكثر تضررا من جائحة كورونا في الهند.

وقال ار بي فالاتكار أحد رجال الشرطة إن 22 مريضا كانوا في المستشفى بمنطقة ثاني بالقرب من عاصمة الولاية مومباي، ستة منهم في وحدة الرعاية المركزة، مضيفا أنه لم يكن هناك مصابون بفيروس كورونا في المستشفى.

وأضاف" توفى أربعة مرضى بوحدة الرعاية المركزة. ووفقا للتحقيقات الأولية، وقعت حالات الوفاة بسبب الاختناق من الدخان وليس الحرق أثناء إنقاذهم".

وأشار إلى أنه تم نقل الـ18 مريضا الباقين لمستشفيات أخرى.

وأصدرت سلطات الولاية أوامرها بإجراء تحقيق لمعرفة سبب اندلاع الحريق، وتعهدت باتخاذ إجراء صارم في حال تم التوصل لحدوث أي تراخ من جانب إدارة المستشفى.

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