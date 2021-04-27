تحطم مروحية عسكرية في الفلبين ومقتل قائدها

المصدر: د ب أ

أعلن متحدث اليوم الثلاثاء أن مروحية تابعة للقوات الجوية الفلبينية تحطمت خلال رحلة صيانة، مما أسفر عن مقتل قائدها وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الليفتانت ماينارد ماريانو إن المروحية ام دي-520 ام جي تحطمت على ساحل بلدة جيتافي بإقليم بوهوال، على بعد 603 كيلومترات جنوب مانيلا.

وكانت المروحية قد أقلعت من قاعدة جوية بإقليم سيبو من أجل عملية فحص لمكوناتها عندما وقع الحادث.

وقال ماريانو " لقد كانت رحلة صيانة دورية"، مضيفا أنه يتم التحقيق لمعرفة سبب الحادث.

وأفاد تقرير الشرطة أن مساعد قائد الطائرة واثنين من أفراد طاقهما قفزوا في البحر قبل وقوع الحادث.

وقال استيريو سويلو رئيس مكتب الإغاثة في البلدة" قام الصياديون بإنقاذ أفراد طاقم الطائرة".

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