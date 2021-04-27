أستراليا تدعو لوقف قرع "طبول الحرب" في المحيطين الهندي والهادئ

المصدر: د ب أ

حذر وزير الداخلية الأسترالي مايك بيزولو من أن "طبول الحرب" تُقرع، وسط تصاعد التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأدلى بيزولو بهذه التصريحات في رسالة إلى الموظفين بمناسبة يوم أنزاك، اليوم الوطني في أستراليا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وقال بيزولو: "في عالم يسوده التوتر الدائم والفزع، تُقرع طبول الحرب في بعض الأحيان بشكل ضعيف وبعيد، وفي أحيان أخرى أكثر صخبا وأقرب من أي وقت مضى".

وأضاف بيزولو: "دعونا نواصل البحث بلا تهاون عن فرصة السلام بينما نستعد مرة أخرى للعنة الحرب".

وتأتي تصريحاته وسط توتر متزايد بين أستراليا والصين بشأن القضايا التجارية ونهج بكين تجاه تايوان، الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

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