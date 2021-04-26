الهند تثمّن التضامن الإماراتي في معركتها ضد كورونا

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

وسط الارتفاع الهائل لحالات الفيروس التاجي المستجد في الهند، أضاءت معالم بارزة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالألوان الثلاثة للعلم الهندي تضامناً معها في محاولات الالتفاف على الوباء ومعالجته.

ووفقاً لما أورده موقع "إن دي تي في" الهندي، فقد تم ليلة أمس الأحد إضاءة أعلى برج في العالم، برج خليفة بدبي، ومقر أدنوك في العاصمة أبوظبي، بالعلم الهندي مع رسالة : "الهند.. فلتبق قوية".

بدورها، غردت سفارة الهند في الدولة، عبر حسابها على "تويتر": "بينما تخوض الهند حرباً رهيبة ضد كوفيد-19، ترسل صديقتها الإمارات أطيب تمنياتها. برج خليفة في دبي يتوشح بألوان العلم الهندي لإظهار دعمه". مع وسم يشير إلى "صداقة إماراتية هندية"، وقد أرفق في التغريدة نفسها مقطع فيديو للحظة إنارة برج خليفة بالعلم الهندي.

وفي سياق متصل، غرّد سفير الهند لدى الإمارات، بافان كابور، على المنصة الاجتماعية "تويتر"، قائلاً: "تقدر الهند دعم دولة الإمارات القوي لصديقها المقرب (جمهورية الهند) في الأوقات الصعبة".

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