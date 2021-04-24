مقتل 8 على الأقل في انهيار جليدي بولاية هندية في الهيمالايا

المصدر: رويترز

قال مسؤول في الحكومة الهندية إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأمكن إنقاذ 384 آخرين بعد انهيار جليدي بالقرب من الحدود بين الهند والصين في ولاية أوتاراخاند الهندية أمس الجمعة.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع للصحفيين اليوم السبت "تم انتشال ثماني جثث، وعمليات البحث والإنقاذ جارية"، مضيفا أن ستة من بين من تم إنقاذهم في حالة حرجة.

وقال المسؤول إن الطرق انقطعت في أربعة أو خمسة مواقع بسبب انهيارات أرضية متعددة بعد الانهيار الجليدي في منطقة تشامولي في ولاية أوتاراخاند مساء أمس الجمعة.

وأكد مسؤول في الولاية أيضا مقتل ثمانية على الأقل وأن الجيش أنقذ أكثر من 300 آخرين.

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