ألمانيا تجلي 3000 شخص عن مساكنهم لإبطال مفعول قنبلة

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس عن العثور على قنبلة تزن 500 كيلوجرام أثناء أعمال بناء في ساحة ثكنة أمريكية سابقة في مدينة مانهايم غربي ألمانيا.

وذكرت الشرطة أن من المنتظر إبطال مفعول القنبلة اليوم مشيرة إلى أنه لهذا الغرض سيتعين إجلاء نحو 3000 شخص من مساكنهم الواقعة في محيط دائرة بنصف قطر بنحو 500 حول مكان العثور على القنبلة.

وأوضحت الشرطة أنها بدأت بإخلاء مدرسة مجاورة لمكان العثور على القنبلة كان بها 25 تلميذا.

وبدأت قوة من الشرطة تضم 150 فردا بعد ظهر اليوم في أعمال الإجلاء.

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