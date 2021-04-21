بوتين يحذر الغرب من تجاوز "الخط الأحمر" مع بلاده

المصدر: د ب أ

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطولا عن السياسة الخارجية لبلاده في خطابه السنوي للأمة اليوم الأربعاء، وأصدر تحذيرات للقوى الغربية من التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.

وأكد بوتين في الخطاب أن الهجوم على موسكو أصبح عادة شائعة في الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول :"لقد أصبح لدى بعض الدول عادة سيئة للغاية تتمثل في إقحام روسيا كلما سنحت فرصة، وفي أغلب الأحيان بدون أي مبرر على الإطلاق. الأمر يبدو وكأنه لعبة جديدة: من سيقول شيئا أعلى من الآخرين".

إلا أن بوتين حذر القوى الغربية من تجاوز "الخط الأحمر" مع بلاده.

وقال :"من ينظمون أي استفزازات تهدد المصالح الأساسية لأمننا سيندمون على أفعالهم أكثر من أي شيء مضى ... إلا أنني آمل ألا يخطر ببال أحد أن يتجاوز ما يسمى بالخط الأحمر مع روسيا".

وأضاف :"لا نريد قطع الجسور، ولكن إذا رأى أحد نوايانا الحسنة على أنها لامبالاة أو ضعف وينوي نسف هذه الجسور، فعليهم أن يعلموا أن رد روسيا سيكون غير متماثل وسريع وقاس".

وزادت حدة التوتر بين موسكو والغرب مؤخرا على خلفية وضع المعارض الروسي أليكسي نافالني والتوترات العسكرية في شرق أوكرانيا.

وقامت الولايات المتحدة وبولندا وبلغاريا وجمهورية التشيك بطرد دبلوماسيين روس مؤخرا، لأسباب مختلفة، وهو ما ردت عليه موسكو بإجراءات مضادة.

وفي خطابه بشأن حالة الأمة، كرر بوتين أيضا المزاعم بشأن إحباط محاولة لاغتيال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو مؤخرا، وهو ما أعلنته الاستخبارات في كل من روسيا وبيلاروس مطلع الأسبوع. ويتردد أن أحد الأشخاص الموقوفين على صلة بالمحاولة يحمل الجنسية الأمريكية.

وانتقد بوتين عدم تعليق القوى الغربية على هذه المزاعم حتى الآن.

وخلال خطابه السنوي، تطرق بوتين أيضا لمجموعة من القضايا الأخرى، مثل جائحة فيروس كورونا والاقتصاد الوطني، وقضايا البيئة والأسلحة النووية.

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