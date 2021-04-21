إعادة فتح محطة لندن بريدج عقب فحص لفافة مثيرة للريبة

المصدر: رويترز

قال شاهد من رويترز إن محطة لندن بريدج للقطارات أعيد فتحها بعد ظهر اليوم الأربعاء بعد أن أخليت في وقت سابق بينما حققت الشرطة في بلاغات بشأن العثور على لفافة مثيرة للريبة في قطار.

وقالت متحدثة باسم شرطة النقل "استدعيت الشرطة لمحطة لندن بريدج بعد بلاغات عن لفافة مثيرة للريبة في قطار".

وأضافت "المحطة أغلقت على سبيل الاحتياط ريثما يفحص ضباط متخصصون اللفافة".

وقالت شركتا قطارات الجنوب والجنوب الشرقي إن القطارات لن تتوقف في المحطة.

وقالت شركة قطارات الجنوب في بيان "جميع الخطوط من المتوقع أن تفتح قريبا بعد تعامل خدمة الطوارئ مع واقعة في محطة لندن بريدج".

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