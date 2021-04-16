الكرملين: بوتين سيقرر الرد الروسي تجاه العقوبات الأمريكية

المصدر: رويترز

قال الكرملين اليوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتخذ قرارا بشأن العقوبات المضادة التي سيفرضها على واشنطن، وذلك بعد يوم واحد من فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة من الإجراءات العقابية على موسكو، لكن الكرملين لم يعط أي إشارة على التوقيت.

وأدرجت الحكومة الأمريكية أمس الخميس شركات روسية على القائمة السوداء وطردت دبلوماسيين روسا ومنعت البنوك الأمريكية من شراء سندات سيادية من البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تدرس الرد.

وأضاف أن "مبدأ المعاملة بالمثل في مثل هذه الأمور لم يتم إلغاؤه، لكن كل شيء متوقف على القرارات التي يتخذها رئيس الدولة (الروسية)".

ولم يذكر بيسكوف متى سيقرر بوتين فرض عقوبات مضادة، إلا أن وزارة الخارجية الروسية قالت أمس الخميس إن الإجراءات العقابية ستأتي قريبا.

وأضاف بيسكوف أن الكرملين لم يتخذ قرارا بعد حول مشاركة بوتين المحتملة في قمة للمناخ تقودها الولايات المتحدة.

وقال عن بوتين وبايدن إن "وجهات نظرهما غير متطابقة تماما فيما يتعلق بإقامة علاقات منفعة متبادلة وأخذ مصالح بعضهما البعض في الاعتبار".

وقال بيسكوف إن الرئيس الروسي أشار مرارا إلى استعداد روسيا للتعاون مع الولايات المتحدة بقدر ما ترغب واشنطن في التعاون مع موسكو.

وجاءت العقوبات الأمريكية ردا على تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات الأمريكية العام الماضي والقرصنة الإلكترونية والقيام بممارسات استفزازية ضد أوكرانيا وغيرها من الأنشطة "الخبيثة" المزعومة. وتنفي روسيا كل هذه الاتهامات.

وجرى استدعاء أناتولى أنتونوف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إلى موسكو الشهر الماضي وسط تدهور العلاقات. وحضر أنتونوف اجتماعا في وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز