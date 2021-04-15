إطلاق سراح 15 بحاراً بعد شهر من خطفهم في مياه خليج غينيا

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة هولندية أمس الأربعاء انه تم إطلاق سراح طاقم إحدى سفنها المخصصة لنقل المواد الكيميائية بعد تعرضهم للخطف على يد قراصنة قبالة سواحل بنين قبل أكثر من شهر.

وأعربت شركة "دي بولي تانكرز" عن سرورها "بالإعلان عن إطلاق سراح جميع أفراد طاقم سفينتها (دافيد بي) البالغ عددهم 15 شخصا، والذين خطفوا في مياه خليج غينيا في 11 مارس".

وقالت الشركة في بيان إن "البحارة بأمان وبإمكانهم العودة الى عائلاتهم في أوروبا الشرقية والفلبين والتعافي من هذا الوضع المخيف للغاية".

واحتجز القراصنة طاقم السفينة كرهائن على بعد حوالي 210 أميال بحرية (390 كيلومترا) جنوب كوتونو، بعدما هاجموا الناقلة المسجلة في مالطا.

وبقي ستة من أفراد الطاقم على متن السفينة التي كانت تبحر من ريغا عاصمة لاتفيا الى لاغوس في نيجيريا.

وعمليات القرصنة من أجل الحصول على فدية تعد أمرا شائعا في خليج غينيا، الممر المائي الهام الذي يمتد من السنغال إلى أنغولا، مرورا بالساحل الجنوبي الغربي لنيجيريا.

ومعظم القراصنة الذين ينشطون في هذه المنطقة هم من النيجيريين.

وسجل خليج غينيا أكثر من 95 بالمئة من عمليات القرصنة البحرية العام الماضي، أي 130 من أصل 135 عملية خطف، وفقا للمكتب البحري الدولي الذي يرصد الأمن البحري.

والشهر الماضي دعت شركة الشحن العالمية العملاقة "ميرسك" إلى تشكيل قوة بحرية لحماية الممرات الملاحية المزدحمة والخطرة قبالة سواحل غرب إفريقيا.

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