"الشيوخ الأمريكي" يقرّ مرشحة بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية

المصدر: رويترز

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء ويندي شيرمان مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية.

وأقر المجلس الترشيح بتأييد 56 صوتا ومعارضة 42 مع انضمام عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين للتصويت لصالحها.

وواجهت شيرمان (71 عاما)، وهي خبيرة مخضرمة في شؤون السياسة الخارجية، معارضة من الجمهوريين لأنها ساعدت في التفاوض لإبرام الاتفاق النووي مع إيران العام 2015، والذي عارضه الجمهوريون بشدة إلى جانب بعض الديمقراطيين.

وانسحب الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018. وتداعى الاتفاق بعد أن أعاد ترامب فرض العقوبات وانتهكت إيران قيود التخصيب النووي.

لكن إدارة بايدن سعت إلى المشاركة من جديد وعقدت إيران والقوى العالمية الأسبوع الماضي ما وصفته بمحادثات "بناءة" لإنقاذ الاتفاق.

كانت شيرمان قد وعدت بنهج جديد بشأن إيران في جلسة تأكيد ترشيحها في مارس، مشيرة إلى أن العالم قد تغير منذ بدء تنفيذ الاتفاق في العام 2016.

وقالت إن التعامل مع إيران "يجب أن يتحدد على أساس معطيات ما نحن عليه اليوم وليس الحنين لما كان يمكن أن يكون".

وكانت شيرمان مستشارة في وزارة الخارجية ومنسقة السياسة في كوريا الشمالية من 1997 إلى 2001. ومن 1993 إلى 1996 شغلت منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون التشريعية.

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