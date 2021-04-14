بايدن يعلن اليوم خطط الانسحاب من أفغانستان

المصدر: د ب أ

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن رسمياً "الأربعاء" عن خطط إنسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "سيلقي الرئيس كلمة غدًا في البيت الأبيض حول الخطوات المقبلة في أفغانستان، بما في ذلك خططه وجدوله الزمني لسحب القوات الأمريكية".

وتقول شخصية رفيعة المستوى في الإدارة على إطلاع على الخطط إن بايدن يريد استكمال خروج القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر المقبل، الذي يمثل الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية على نيويورك وواشنطن.



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