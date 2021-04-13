"بوبيدا" الروسية بدل "يورونيوز" الأوروبية في بيلاروسيا

المصدر: د ب أ

قالت وزارة الإعلام في بيلاروسيا أمس الاثنين إنها قررت حظر قناة يورونيوز التليفزيونية الأوروبية.

وقالت الوزارة في مينسك إنه لم يتم تمديد تصريح البث للقناة الإخبارية التي تعمل على مدار 24 ساعة ومقرها ليون.

وبحسب تقارير إعلامية، بررت الوزارة تحركها بأن المحطة تبث إعلانات باللغة الإنجليزية بدلاً من ترجمتها إلى الروسية أو البيلاروسية بالشكل المطلوب.

وحصلت قناة بوبيدا الروسية، التي تعني "النصر" على ترخيص وستحل محل يورونيوز. وستعرض بوبيدا أفلامًا عن الحرب العالمية الثانية.

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