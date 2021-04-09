قتيل و4 مصابين في إطلاق نار بوسط تكساس الأمريكية

المصدر: رويترز

قالت الشرطة إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب آخرون عندما فتح مسلح النار في شركة بوسط ولاية تكساس الأمريكية أمس الخميس، في أحدث هجوم في سلسلة العنف المسلح الذي تشهده الولايات المتحدة منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وقال قائد شرطة المدينة إريك بوسكي للصحفيين إن إطلاق النار وقع في‭ ‬شركة كينت مور كابينتس في بريان بولاية تكساس وإن من المعتقد أن المشتبه به من العاملين بالشركة. ولم يتضح بعد إن كان قد تم اعتقاله أم لا.

وقال اللفتنانت جايسون جيمس؛ المتحدث باسم دائرة الشرطة في بريان بولاية تكساس في مقابلة هاتفية بثتها شبكة (سي.إن.إن)" "كان هناك الكثير من الموظفين داخل" الشركة عند وقوع إطلاق النار.

وأضاف أن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص في مكان الحادث وإصابة أربعة آخرين بطلقات نارية في حين نُقل خامس إلى المستشفى متأثرا بنوبة ربو على ما يبدو.

وجاء الحادث بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير العدل ميريك جارلاند عن إجراءات محدودة للتصدي لتصاعد العنف المسلح في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

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