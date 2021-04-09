ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ 6 أسابيع

المصدر: د ب أ

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ 6 أسابيع بفضل تراجع الدولار وتوقعات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهور المقبلة.

كان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد قال إن المجلس سينتظر ظهور دليل فعلي على النمو الاقتصادي قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية. كما أكد مجددا أن أي ارتفاع للتضخم خلال العام الحالي سيكون مؤقتا.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار خلال تعاملات اليوم إلى 90 نقطة بانخفاض نسبته أكثر من 5ر0% قبل أن يسترد جزءا من خسائره مع تقدم التعاملات ليسجل 07ر92 نقطة بتراجع نسبته 4ر0% تقريبا عن مستواه أمس.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 60ر16 دولارا أي بنسبة 1% إلى 20ر1758 دولار للأوقية تسليم حزيران/يونيو المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ 25 فبراير الماضي.

وارتفع سعر الفضة اليوم بنسبة 3ر1 إلى 25.590 دولارا للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بنسبة 1% تقريبا إلى 4.10 دولارات للرطل تسليم مايو المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت اليوم الخميس ارتفاع طلبات إعانة البطالة لأول مرة بصورة غير متوقعة في الأسبوع الذي انتهى في الثالث من أبريل الجاري.

وجاء في التقرير أن طلبات الإعانة ارتفعت إلى 744 ألف خلال الأسبوع الذي انتهى في 3 نيسان/أبريل الجاري، بزيادة بواقع 16 ألف طلب مقارنة بالأسبوع الذي سبقه عندما بلغت الطلبات 728 ألف طلب.

وقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة للأسبوع الثاني عقب أن انخفضت إلى 658 ألف طلب في الأسبوع الذي انتهى في 20 مارس الماضي.

وأثارت الزيادة المستمرة في الطلبات دهشة الاقتصاديين، الذين توقعوا أن تنخفض طلبات إعانة البطالة إلى 680 ألف طلب من 719 ألف طلب الشهر الماضي.

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