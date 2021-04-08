كوريا الجنوبية والولايات المتحدة توقعان رسميا على اتفاق لتقاسم التكلفة الدفاعية

المصدر: د ب أ

وقعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة رسميا اليوم الخميس على اتفاق لتقاسم التكلفة الدفاعية.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد وقع نائب وزير الخارجية الأول تشوي جونج-كون ووروب رابسون القائم بأعمال السفارة الأمريكية في سول الاتفاق، الذي تتحمل سول بموجبه 1.183 تريليون وون (1.05مليار دولار) هذا العام، ارتفاعا من 1.038 تريليون وون في 2019، من تكلفة نشر القوات الأمريكية التي يبلغ قوامها 28500 جندي أمريكي في كوريا.

وذكرت وزارة الخارجية أن الحكومة سترسل الاتفاق، الذي يسمى اتفاقية التدابير الخاصة، إلى الجمعية الوطنية للتصديق عليه في أسرع وقت.

وتوصل البلدان إلى الاتفاق الأحدث، الذي سوف يستمر حتى 2025 الشهر الماضي، بعد عام ونصف من مفاوضات شاقة أثارت مخاوف حول تقويض التحالف الثنائي في مواجهة التهديدات العسكرية الكورية الشمالية المستمرة.

وتتحمل سول جزئيا منذ عام 1991 تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا، ويشمل هذا بناء المنشآت العسكرية والثكنات والمرافق التدريبية والتشغيلية ومرافق الاتصالات وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي.

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