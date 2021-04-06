نتنياهو يحصل على تفويض رسمي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

المصدر: رويترز

حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء على فرصة جديدة لاستئناف حياته السياسية بعدما كلفه الرئيس ريئوفين ريفلين بمحاولة تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات غير حاسمة.

ويواجه أطول زعماء إسرائيل بقاء في سدة الحكم، والذي يتولى السلطة منذ 2009، الآن مهمة صعبة تتمثل في كسر الجمود السياسي غير المسبوق واستمالة عدد كاف من الحلفاء لتشكيل ائتلاف حاكم.

وبموجب القانون، سيكون أمام نتنياهو 28 يوما للقيام بذلك، مع إمكانية التمديد لمدة أسبوعين قبل أن يختار الرئيس ريفلين مرشحا آخر أو يطلب من البرلمان الاختيار.

وانتهت الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في 23 مارس، وهي رابع اقتراع في عامين، دون أن يفوز الجناح اليميني بقيادة نتنياهو ولا تحالف محتمل من معارضيه بأغلبية برلمانية.

لكن خلال المشاورات التي أجراها ريفلين مع الأحزاب السياسية أمس الاثنين بشأن منح التفويض لتشكيل الحكومة، حصل نتنياهو على نسبة تأييد أكبر من منافسيه، مما أفضى إلى إعلان الرئيس على التلفزيون منحه التفويض.

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