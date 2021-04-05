الكرملين: تحركات روسيا العسكرية قرب أوكرانيا لا تشكل تهديدا

المصدر: رويترز

قال الكرملين اليوم الاثنين إن التحركات العسكرية الروسية قرب الحدود المشتركة مع أوكرانيا لا تمثل تهديدا لأوكرانيا أو لغيرها وإن روسيا تحرك قواتها داخل البلاد وفقا لما تراه مناسبا.

وأبدى حلف شمال الأطلسي قلقه الأسبوع الماضي بشأن ما وصفه بتعزيز عسكري روسي كبير بالقرب من شرق أوكرانيا بعد أن حذرت روسيا من أن تصعيدا خطيرا في الصراع في منطقة دونباس الأوكرانية يمكن أن "يدمر" أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الاثنين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن روسيا تهتم دائما بأمنها.

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