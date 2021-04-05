بوريسوف يعرض تشكيل حكومة خبراء في بلغاريا

المصدر: د ب أ

اقترح رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف تشكيل حكومة من الخبراء من مختلف الأحزاب بعد الانتخابات البرلمانية، التي أجريت أمس الأحد، والتي وضعت حزبه "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" في المقدمة ولكن من دون إحراز أغلبية مطلقة.

وقال بوريسوف اليوم الاثنين: "أعرض السلام- فلنستخدم الخبراء ونتحمل المسؤولية بحلول ديسمبر للتعامل مع جائحة (فيروس كورونا) حتى يمكن أن تتحسن الأمور مرة أخرى".

ووفقا لاستطلاعات الرأي، التي أجرتها مؤسسة غالوب الدولية اعتمادا على ردود الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، يمكن لحزب بوريسوف الحاكم المؤيد لأوروبا، إحراز حوالي 25% من الأصوات في أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي.

ولم يوضح بوريسوف بالتفصيل الخبراء الذين يمكن تعيينهم في مثل هذه الحكومة.

وإلى جانب حزبه، من المتوقع أن تحصل ستة أحزاب أخرى، بما في ذلك ثلاثة أحزاب معارضة، على مقاعد في البرلمان الجديد.

وفي مقطع فيديو نُشر على فيسبوك، خاطب بوريسوف الأحزاب المعارضة مؤكدا: "ليس لديك خبرة، (لا) شعبية، يجب أن تتعلم، لكن لدينا إمكانات هائلة".

وتم دعوة 7ر6 مليون ناخب لديهم حق التصويت لاختيار 240 نائبا للجمعية الوطنية في صوفيا.

ورافق التصويت أمس الأحد العديد من القواعد الصحية، بما في ذلك توفير صناديق اقتراع متنقلة للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي.

ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية الرسمية في غضون أربعة أيام من الانتخابات.

ووفقًا لمؤسسة غالوب الدولية، بلغت نسبة إقبال الناخبين حوالي 48%. وليس هناك أرقام رسمية متاحة حتى الآن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز