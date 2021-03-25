الانتخابات الإسرائيلية.. انتهاء فرز الأصوات والنتائج النهائية غداً

المصدر: تل أبيب - وكالات

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن لجنة الانتخابات المركزية انتهت من عملية فرز الأصوات.

ووفق القناة العبرية، فإنه من المتوقع نشر النتائج النهائية غداً الجمعة، فيما لا يتوقع حدوث أي تغيير جديد في الكتل.

وقال رئيس حزب «الأمل الجديد» الإسرائيلي، جدعون ساعر عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه ومع ظهور النتائج النهائية للانتخابات، يتضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يملك أغلبية لتشكيل حكومة - الآن يجب بذل الجهود لتشكيل حكومة تغيير.

وأظهرت نتائج جزئية للانتخابات التي جرت أول من أمس أن حزب ليكود المحافظ بزعامة نتانياهو وحلفائه لم يحققوا أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، مما أثار احتمال أن يسعى الزعيم المخضرم لنوع من التحالف مع القائمة العربية الموحدة.

وبينما يستبعد معلقون سياسيون ضم القائمة العربية الموحدة في حكومة بقيادة نتانياهو، لكن بعضهم توقع أن القائمة قد تتعهد بدلاً من ذلك بعدم دعم أي تصويت بحجب الثقة تقدمه المعارضة. ومن المتوقع أن تحصل القائمة العربية الموحدة على أربعة مقاعد في الكنيست.

وذكر المعلقون أن مقابل مثل تلك الحماية من حليف غير معتاد، قد يوافق نتانياهو على إجراءات لتحسين أوضاع الأقلية العربية في إسرائيل ونسبتها 21 في المئة.

وألمحت القائمة العربية الموحدة أنها على استعداد لدعم حكومة مقبلة بزعامة نتانياهو أو منافسه المنتمي للوسط يائير لابيد والذي يتوقع أن يحصل هو وحلفاؤه السياسيون على 57 مقعداً.

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