نتانياهو يتصدر رابع انتخابات تشريعية في أقلّ من سنتين

المصدر: أ ف ب

تصدّر حزب الليكود اليميني الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتانياهو نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الثلاثاء في الدولة العبرية، وهي الرابعة في غضون سنتين، وفق ما أفادت استطلاعات للرأي أجريت لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.

وأظهرت الاستطلاعات أن نتانياهو سيكون الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة المقبلة، لكن من دون أي ضمانات، بينما فرض نفتالي بينيت (49 عاماً)، رئيس حزب "يمينا" المتشدّد نفسه على الأرجح كـ "صانع الملوك" الجديد، وقد يلعب دوراً في تسهيل مهمة نتانياهو أو عرقلتها.

ووصف نتانياهو النتائج الأولية بأنها "انتصار كبير لليمين"، وشكر الناخبين على تحقيقهم "انتصاراً كبيراً لليمين والليكود".

ووفق الاستطلاعات التي نشرت لدى إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 22,00 (20,00 ت غ)، فإن الليكود سيحصل على ما بين 31 إلى 33 مقعداً من أصل 120 في الكنيست. ويأتي وراءه حزب "يش عتيد" برئاسة الوسطي يائير لابيد الذي سيحصل على ما بين 16 إلى 18 مقعداً.

وسيحصل حزب "يمينا" على ما بين سبعة إلى ثمانية مقاعد.

وأظهرت "الاستطلاعات أنّ القائمة العربية المشتركة ستحصل على ما بين ثمانية إلى تسعة مقاعد، وهو نفس العدد الذي سيحصل عليه حزب شاس الديني المتشدّد لليهود الشرقيين.

وسيحصل كل من حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي وحزب كحول لفان "أزرق أبيض" بقيادة وزير الدفاع بيني غانتس على ما بين سبعة إلى ثمانية مقاعد.

وقالت ميخائيلي "هذه مجرد بداية".

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