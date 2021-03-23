عديد القتلى في إطلاق نار في متجر بولاية كولورادو الأمريكية

المصدر: أ ف ب

سقط "العديد من القتلى"، أحدهم شرطي، في إطلاق نار وقع أمس الاثنين في متجر بمدينة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال كيري ياماغوتشي، قائد شرطة المدينة الواقعة أسفل جبال الروكي، إنّ "العديد من الأشخاص قتلوا في هذه الحادثة"، رافضاً الإفصاح عن عددهم.

وأضاف "يؤسفني أن أعلن أنّ أحدهم (القتلى) عنصر في شرطة مدينة بولدر".

وأوضح قائد شرطة المدينة الواقعة على بُعد 50 كلم شمال غرب دنفر عاصمة الولاية أنّ عناصره اعتقلوا مشتبهاً به، مشيراً إلى أنّ الموقوف رجل وقد أصيب بجروح.

ووقع إطلاق النار في سوبرماركت "كينغ سوبرز".

وأظهرت مشاهد بثّها أحد شهود العيان مباشرة على الهواء شخصاً واحداً على الأقلّ يجري اعتقاله. والرجل الذي كان يرتدي سروالاً رياضياً فحسب بدا أنّه أبيض البشرة في منتصف العمر ومصاب بجروح طفيفة في ساقه التي ظهرت عليها آثار دماء، في حين كانت يداه مكبّلتين خلف ظهره وعناصر الشرطة يقتادونه خارج المتجر.

ولم يؤكّد قائد الشرطة ما إذا كان المشتبه به الموقوف هو هذا الرجل أم سواه.

وأظهر مقطع فيديو لم تؤكّد السلطات صحّته جثث ثلاثة أشخاص على الأقلّ ممدّدين على الأرض داخل السوبرماركت وعلى مقربة منه، في حين كان دويّ إطلاق النار لا يزال مسموعاً.

وقالت شابة لقناة "فوكس 10" التلفزيونية إنّها رأت "ميتاً واحداً" على الأقلّ نقله المسعفون داخل "كيس للجثث".

وقالت صحيفة (ذي هيل) أن عدد القتلى لا يقل عن ستة.

وبعد مرور حوالى نصف ساعة على دويّ أولى الطلقات النارية كان عشرات من عناصر الشرطة يحاصرون السوبرماركت تؤازرهم عربات مصفّحة.

بعدها صعد بضعة شرطيين مدجّجين بالسلاح على سطح السوبرماركت بواسطة سلّم لسيارة إطفاء.

وأفاد شهود عيان كانوا داخل المتجر حين بدأ إطلاق النار قبيل الساعة الثالثة عصراً (21:00 ت غ) أنّهم سمعوا دوّي طلقات نارية عديدة قبل أن يتمكنّوا من الفرار عبر مخرج خلفي.

وقالت الشرطة إن عناصرها وصلوا إلى المكان بعد دقائق من تلقيها البلاغ وأنّهم تمكّنوا من دخول المبنى "بسرعة كبيرة".

وقال ياماغوتشي "في الوقت الراهن، المصاب الوحيد على حدّ علمنا (...) هو المشتبه به. لا علم لدينا بإصابات خطيرة أخرى في الوقت الحالي".



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